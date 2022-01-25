شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف عن حالة لا تتطلب رسومًا حال نقل ملكية المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : ردت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، على سؤال أحد الأشخاص حول الحالة التي لا تتطلب تحصيل رسوم عند نقل ملكية المركبة.

وقال أحد المستفيدين في سؤاله إلى حساب “المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: هل يوجد رسوم على إسقاط لوحات المركبة؟.

ورد حساب”المرور”، موضحًا أن رسوم نقل الملكية لا يتم تحصيلها على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها.

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