شكرا لقرائتكم خبر عن “الزكاة والضريبة” توضح شروط استيراد السيارات الأثرية لاقتنائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها.

وقالت الهيئة: إنه يشترط عند استيراد السيارات الأثرية أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر.

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها بتويتر أنه يشترط أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”.