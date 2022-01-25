بعمر 80 مليون نقرة.. فأرة ألعاب جديدة من شركة شاومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي الفأرة Gaming Mouse Lite الجديدة المخصصة لعشاق الألعاب.



وذكرت الشركة أن الفأرة الجديدة تتمتع بحماية جيدة من الآثار الضارة للغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP54.

وبالإضافة إلى الزرين الرئيسيين، تأتي الفأرة مجهزة بإضاءة RGB، وطارة وزرين جانبيين. وتتميز المفاتيح، التي طورت لدى شركة TTC، بعمر افتراضي قدره 80 مليون نقرة.

وتعتمد الفأرة على المستشعر البصري Pixart 3327، بينما يتولى المعالج ARM معالجة البيانات. ويبلغ زمن الاستجابة أقل من واحد مللي ثانية.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب إفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18,170 موظف حول العالم، وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي طبقًا "لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.