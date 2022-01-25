بشأن أوميكرون.. تحذير جديد من "الصحة العالمية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن متحوّر "أوميكرون" ليس نهاية والجائحة التي أثرت سلباً على كافة جوانب الحياة في العالم، محذراً من افتراض أن المتغير هو الأخير.



وأشار في كلمة أمام أعمال المجلس التنفيذى للمنظمة في جنيف، الإثنين، إلى أن الظروف فى العالم مثالية لظهور المزيد من المتغيرات والتى قد يكون منها من هو أكثر قابلية للانتقال وأكثر فتكاً.

وحثّ الدكتور تيدروس دول العالم على بذل كل الجهود والالتزام بالإجراءات الوقائية لتغيير مسار الجائحة.

وقال إنه منذ تحديد متغير أوميكرون قبل تسعة أسابيع فقط تم الإبلاغ عن 80 مليون حالة إصابة جديدة وهو أكثر مما تم الابلاغ عنه في عام 2020 بأكمله .

وأشار إلى أنه فى المتوسط تم الإبلاغ عن 100 حالة كل 3 ثوان فى الأسبوع الماضي، كما فقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية .

وطالب بسد الفجوة المتمثلة فى توزيع اللقاحات على بلدان العالم وأكد أن أولى الخطوات باتجاه إنهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذا العام ستكون تحقيق هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام الجاري.

وقال إن العالم سيعيش مع فيروس كورونا فى المستقبل، وسيحتاج إلى تعلم إدارته من خلال استراتيجية مستدامة ومتكاملة لامراض الجهاز التنفسي الحادة والتي ستوفر منصة للتأهب للأوبئة في المستقبل.