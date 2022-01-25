شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول فوائد دبس التمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعد دبس التمر بمثابة "صيدلية متنقلة" نتيجة فوائده الصحية العديدة، حيث يمد الجسم بالطاقة، ويحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الطبيعية.



ويساعد دبس التمر في العلاج من الأنيميا والتخلص من فقر الدم، لما يحتويه من نسبة كبيرة من الحديد، كما أنه مفيد في العلاج من هشاشة العظام، بسبب وجود نسبة هائلة من كل من الفوسفور والكالسيوم وفيتامين أ.

ودبس التمر له دور كبير في الوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء، فضلا عن كونه فعّال في علاج البواسير لغناه بالألياف الغذائية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية.

ويعمل دبس التمر على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وينظم مستوى الضغط، كما يساعد على فتح الشهية، وزيادة التركيز لدى الأطفال.

ودبس التمر مفيد في تسهيل عملية الولادة، ويعمل على التخفيف من خفقان القلب، وله دور رائع في علاج التهاب المفاصل "الروماتيزم".

ويساعد دبس التمر على الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، كما يساهم في علاج التهابات الجيوب الأنفية، وكذلك الإنفلونزا الحادة.

دبس التمر مفيد للبشرة والشعر، فهو علاج مفيد لمشكلة تساقط الشعر، ويعمل على زيادة نضارة البشرة.

كما يساعد دبس التمر على زيادة الوزن، حيث يتم وضع 3 ملاعق كبيرة في كوب من الماء، ويتم تناول الخليط مرتين في اليوم، مرة صباحاً ومرة مساءً.

ويساهم دبس التمر في علاج نحافة الوجه وتسمين، حيث يمكن نقع حبات من التمر المنزوع النوى في كمية من الماء، ويترك لمدة ساعة، ثم تتم إضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل، وإضافة زيت الزيتون، ويتم المزج جيدا، ويوضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطف البشرة جيدا بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد، وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

دبس التمر مفيد لصحة الأطفال؛ لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم والفوسفور، فيعالج فقر الدم، والأنيميا، كما يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، مثل فيتامين أ، وهذا يحافظ على عظام الأطفال ويعمل على تقويتها، ويقلل من الكساح ولين العظام.

تحضير دبس التمر

المكونات:

كيلو ونصف من التمر.

لتر من الماء الدافئ.

شاش أبيض للتصفية.

وعاء محكم الإغلاق.

طريقة التحضير:

يتم التخلص من نواة التمر، وتقطع الثمرة إلى أنصاف، ثم تغسل جيداً بالماء الدافئ.

يوضع التمر في الماء على النار، ويترك إلى الغليان، ثم تتم تهدئة الحرارة إلى درجة متوسطة، وتترك على النار إلى أن تصبح طرية القوام.

يضاف الماء تدريجياً إلى الخليط، ويترك على النار إلى أن يكون التمر مهروساً بكمية أكبر.

يصفى المزيج بالمصفاة، ثم يتم وضعه على الشاش للحصول على عصير التمر السائل.

يوضع العصير مرة أخرى على النار، حتى الحصول على المزيج الكثيف، وقوام القطر.

يترك دبس التمر جانباً إلى أن يبرد تماماً، ويوضع في وعاء محكم الغلق.

استخدامات دبس التمر

دبس التمر يستخدم في وجبة الفطور، حيث يمكن إضافة القليل من الطحينة إليه ويتم المزج جيداً، ويمكن تناوله مع الخبز. كما يمكن استخدامه في حشوة الكرواسون والفطائر والكيك.

ويمكن استخدام دبس التمر مثل القطر في أصناف الحلويات، حيث يتم وضعه على لقمة القاضي اصابع الست.

ويستخدم دبس التمر مع العصائد المختلفة، حيث يمكن إضافته إلى شوربة العدس وشوربة الشمر وغيرهما. كما يعد دبس التمر بديلا عن صوص الكريم كراميل.