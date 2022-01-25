هذا ما يحدث لجسمك عند التخلي عن الحلويات مدة شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتسبب تناول الحلويات بكثرة في إمداد الجسم بنسبة كبيرة من الفركتوز، والذي يتحول إلى دهون ويتم نقل جزء منها إلى الجسم، لكن المتبقي منها يظل في الكبد ويتراكم مسبباً مشاكل كبيرة على الكبد. وتتسبب كذلك في ارتفاع ضغط الدم ومضار أخرى للكبد.



وكشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، أن تخلي الشخص عن تناول الحلويات خلال شهر واحد، يفقده 4 كيلوغرامات من وزنه.

وأوضحت الأخصائية الروسية التغيرات التي تحصل في الجسم عند التخلي أو حتى تناول الحد الأدنى من الأطعمة المحلاة مدة شهر.

ووفقا لها، يجب الانتباه ودراسة الملصقات على الأطعمة، فإذا كانت نسبة السكر في 100 غرام منها أعلى من 22.5 غرام، فهي حلوة المذاق جدا. كما أن السكر الذي تحتويه قد يذكر تحت أسماء أخرى، مثل النشاء المتحلل، دبس السكر، الفركتوز، المالتوز ومسحوق السكر وغيرها.

وأوضحت "يظهر تأثير التخلي عن الأطعمة المحلاة خلال شهر في جميع أجهزة الجسم بدءا بالجهاز الهضمي وإلى مستوى الهرمونات، وتتحسن عملية التمثيل الغذائي ويزول الأرق ويفقد الجسم أربعة كيلوغرامات من وزنه، وعموما تتحسن نوعية الحياة"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وتضيف، تتحسن حالة البشرة والجلد، لأن السكر يسبب تدمير الكولاجين، البروتين الذي يجعل الجلد أكثر مرونة ويمنع ظهور التجاعيد قبل الأوان.