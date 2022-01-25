شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيت الجرجير يحتوي على فيتامينات وعناصر مغذية للجسم والشعر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يحتوي زيت الجرجير على العديد من القيم الغذائية التي تعود بفوائد لا حصر على كل من الصحة والجمال.



ويعود ذلك إلى أن زيت الجرجير يتم استخلاصه من أوراق الجرجير المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة المفيدة للصحة والشعر كالحديد والزنك والبوتاسيوم والصوديوم وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج ومضادات الأكسدة ويعمل زيت الجرير على تقوية جذور الشعر وترطيبه.

ونستعرض فيما يلي أبرز فوائد زيت الجرجير للصحة والشعر والبشرة..

فوائد زيت الجرجير الصحية

1- ضبط مستويات السكر في الدم

2- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

3- خفض خطر الإصابة بالسرطان

4- الحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة

5- المساهمة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وأهمها السعال

6- الحفاظ على صحة الغدة الدرقية

7- تعزيز صحة الدماغ وحمايته من الإصابة بألزهايمر

8- خفض خطر الإصابة بالاكتئاب والتقليل من أعراضه

9- السيطرة والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية

فوائد زيت الجرجير للشعر

1 - يحفز نمو الشعر

2 - يعطي الشعر مظهرا لامعا وصحيا

3 - يغذي الشعر ويعالج بهتان الشعر

4 - يمنع تساقط الشعر ويعمل على كثافته لاحتوائه على الفيتامينات

5 - يعمل على ترطيب الشعر

6 - يقوي البصيلات ويساعد في تطويل الشعر

7 - يساهم في التخلص من قشرة الرأس

ويمكن استخدامه بتسخين القليل منه ووضعه على الشعر مباشرة مع تدليك فروة الرأس ثم وضع غطاء على الرأس بمنشفة لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعة ونصف، وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو وشطفه بالماء الفاتر مع تكرار العملية أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد زيت الجرجير للبشرة

1- زيادة نضارة البشرة

2- التقليل من ظهور التجاعيد بوقت مبكر

3- ترطيب البشرة وحمايتها من الإصابة بالجفاف

4- يساعد في نمو شعر الحواجب

5- الحماية من الإصابة بحب الشباب