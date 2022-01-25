شركة كافيار تطلق إصدارات خاصة من آي فون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة كافيار عن إطلاق مجموعة الإصدارات الخاصة Digital Signature الجديدة، والتي تعتمد على هاتف أبل آي فون 13 برو والموديل آي فون 13 برو ماكس.



وأوضحت الشركة الروسية أن الإصدارات Black Card وQR Matrix الجديدة تمتاز بجسم مصنوع من التيتانيوم مع طبقة PVD، ويقتصر إنتاجهما على 99 نسخة.

ويعتبر الإصدار Golden Card بمثابة الموديل الفاخر في المجموعة الجديدة، ويقتصر إنتاجه على 19 نسخة فقط، ويأتي جسم الهاتف الذكي من الذهب عيار 18، ولم تحدد شركة كافيار مقدار الذهب المستخدم في تصنيع جسم الجهاز، ويتوافر الموديل iPhone 13 Pro Golden Card بسعر 29 ألف و700 يورو على الأقل، أما الإصدار الأكبر، والذي يعتمد على آي فون 13 برو ماكس بذاكرة واحد تيرابايت، فإن سعره يبلغ 34 ألف و480 يورو.

وتمتاز الإصدارات الخاصة Digital Signature الجديدة بوجود كود الاستجابة السريعة QR على الجانب الخلفي لجسم الهاتف الذكي، ويتضمن هذا الكود بيانات الاتصال بالمستخدم؛ حيث يمكن لشركاء الأعمال مسح هذا الكود ضوئياً لحفظ معلومات الاتصال على هواتفهم الذكية، بدلا من الاعتماد على بطاقات العمل القديمة.

ولا تشتمل الإصدارات الجديدة من كافيار على حدبة الكاميرا، ولكن قامت الشركة الروسية بتركيب العدسات بشكل فردي على جسم الجهاز، على غرار الصور الأولى لأبل آي فون 14.