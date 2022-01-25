في ظل التزايد الحاد للمصابين.. ثلث الألمان يؤيدون تشديد إجراءات مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب نحو ثلث الألمان عن دعمهم لتشديد إجراءات مكافحة جائحة كورونا في ظل التزايد الحاد في أعداد المصابين.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 34% أيدوا تشديد إجراءات الوقاية، بينما رأى 35% آخرين أن الإجراءات الحالية سليمة وكافية لمواجهة الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

وفي المقابل، دعا 24% من الذين شملهم الاستطلاع إلى تخفيف الإجراءات. ولم تحدد 7% موقفها.

ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الاثنين لبحث كيفية مواصلة مواجهة الجائحة. وبحسب مسودة قرار للمشاورات تم الإعلان عنها أمس الأحد، فإنه ليس من المنتظر تشديد الإجراءات أو تخفيفها. وجاء في المسودة أن هناك اتفاقاً على "الإبقاء على القواعد السارية حالياً بالنسبة للاختلاط الاجتماعي وتنظيم الفعاليات".

وقال المستشار شولتس في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "لسنا بحاجة إلى تصحيح مسار".

ويدعم هذا الموقف مجلس خبراء يقدم الاستشارة للحكومة في مواجهة الجائحة. لكن في بيان جديد، دعا المجلس إلى إعداد المزيد من الخطوات كإجراء احترازي بسبب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.