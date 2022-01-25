عيب خطير يظهر في أجهزة آيفون 13.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أبلغ مستخدمو هواتف آيفون 13 الجديدة ،عن مشكلة ظهرت في شاشات هواتفهم بلون وردي بصورة عشوائية عند استخدامه، مما يجعل من المستحيل استخدام الهاتف دون إعادة تشغيله.



ونشر أحد المستخدمين في أكتوبر الماضي، في منتدى لمستخدمي أجهزة أبل أن شاشة هاتف آيفون 13 برو الخاصة به قد تحولت إلى اللون الوردي وبدأت في التعطل بشكل عشوائي، بحسب ما ذكره موقع "9to5mac". المختص بالتكنولوجيا.

ورغم استبداله للهاتف، إلا أن المشكلة ظهرت مرة أخرى، وأكد على وجودها العديد من المستخدمين الآخرين في الأسابيع والأشهر التالية.

و قالت شركة أبل إنه كان مجرد خطأ برمجي، حيث لم تظهر تقارير الكشف عن أعطال وجود أي مشكلة بالأجهزة التي أبلغ مستخدموها عن وجود مشاكل بها.

فيما اكتشفت مدونة My Drivers أن أبل أصدرت بياناً على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo في نهاية هذا الأسبوع، نظراً لأن الغالبية العظمى من الشكاوى أتت من الصين.

وقالت أبل: "لم نلاحظ مشاكل ذات صلة في عتاد أجهزة آيفون لأن الشاشات الوردية، تحدث فقط عندما يكون النظام مقفلاً.

ووفقاً للمنشور، فقد نصحت أبل المستخدمين بنسخ بياناتهم احتياطياً وتثبيت آخر تحديث متاح لاستبعاد عدم التوافق بين إصدار التطبيق وإصدار iOS.

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS لحل مشكلة يعاني منها عدة آلاف من مستخدمي هواتف آيفون.

وتبعاً للمعلومات فإن آبل تنوي إطلاق نسخة اختبارية من أنظمة تشغيل هواتف آيفون تحت رمز iOS 15.3، بهدف تخليص بعض مستخدمي تلك الأجهزة من مشكلة تتسبب بتعطيل عمل الشاشات.