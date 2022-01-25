شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يكشف سر حدوث هذه الظاهرة فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، سر ظهور جرم لامع جداً بعد صلاة الفجر باتجاه الجنوب الشرقي في سماء المملكة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه بعد صلاة فجر اليوم لفت أنظار الجميع، ظهور نجم لامع باتجاه الجنوب الشرقي، مؤكدًا أن هذا هو كوكب الزهرة.

وأضاف أن هذه الظاهرة ما هي إلا كوكب الزهرة أو “نجمة الصباح”، وهو في مثل هذا الوقت يقع بين الأرض والشمس، في ظل هذه الأجواء الشتوية الباردة.

وأشار إلى أنه من العجيب عند رؤيته عبر التلسكوب فسيتم مشاهدة الزهرة على هيئة هلال، لها أطوار كأطوار القمر، مضيفًا أنه من الغريب أنه يمكن أن يظهر في النهار.

في الوقت نفسه توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هبوب رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، مع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات.