شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تصنع دواء ينقذ مصابي كورونا.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في مصر، نجاحها في إنتاج دواء "مولنوبيرافير"، لتصبح من أوائل دول العالم التي تبادر بإنتاج هذا الدواء المُسرع لعلاج مرضى فيروس كورونا، والذي وافقت وكالة الدواء والغذاء الأمربكية اخيراً على طرحه بالأسواق في أمريكا وبريطانيا.



وأكدت هيئة الدواء المصرية في بيان "الاثنين" إنها منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "مولنوبيرافير" المقاوم لفيروس كورونا من إنتاج شركة ميرك، مضيفة أنه سيُصنع محليا.

وتابعت أن المستحضر سيصنع محلياً من خلال خمس شركات كمرحلة أولي، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت في مراحل التقييم المختلفة.