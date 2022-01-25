شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع على معظم المناطق.. كتلة باردة ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع الباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي حالة من التقلبات الجوية نهاية الأسبوع على عدة مناطق بمشيئة الله تعالى. وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله يتوقع نشاط للرياح السطحية يوم الأربعاء والخميس والجمعة على أغلب مناطق المملكة والبحر الأحمر خاصة جهة طريف القريات عرعر. وأضاف سامي الحربي “كما يتوقع اندفاع كتلة باردة توثر بموجة شديدة البرودة خاصة على شمال المملكة”.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحربي» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع على معظم المناطق.. كتلة باردة ورياح نشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.