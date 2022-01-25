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شكرا لقرائتكم خبر عن أساء ونشر.. القبض على مقيم ظهر في فيديو يتضمن تهديدًا وعنصرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم من الجنسية المالية، بعد ظهوره في مقطع فيديو يتضمن تهديدًا وعبارات عنصرية.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، مشيرًا إلى إحالته للنيابة العامة.
وكان المقيم نشر إساءته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دعى الأمن إلى التحرك والقبض عليه لمخالفة النظام.
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