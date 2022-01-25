شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج ريف: نوفر أكثر من 44 ألف وظيفة عبر 7 مشاريع بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد برنامج ريف أنه يوفر أكثر من 44 ألف فرصة وظيفية عبر مشاريعه الممتدة لقطاعات البرنامج المختلفة. وتشمل أنشطة ومشاريع برنامج ريف ما يلي: 1- القيمة المضافة 2- الفواكه 3- المحاصيل البعلية 4- صيد الأسماك 5- البن العربي 6- العسل 7- الورد يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة بمختلف مناطق المملكة. ويتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

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