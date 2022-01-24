شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأهالي المدينة وزوار المسجد النبوي.. إطلاق مشروع النقل العام بـ«الحافلات» وهذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الإثنين، مشروع النقل العام بالحافلات (خدمات النقل الترددي) في المدينة المنورة.

وقالت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها في “تويتر”، إن المشروع سيُتيح لأهالي المدينة وزوارها المزيد من خيارات التنقل وتسهيل الحركة داخل المدينة.

وأضافت الهيئة، أن المشروع سيتيح أيضاً ربط المناطق الحيوية ببعضها، كما سيساهم في رفع مستوى السلامة وتقليل الازدحام المروري.

يذكر أن المشروع يتكون من “4 مسارات، و106 محطات، و27 حافلة بمسافة 178 كيلو متر”.

ومن أهم أهداف المشروع:

1- توفير خيارات نقل متعددة

2- تسهيل حركة التنقل داخل المدينة

3- الربط بين المسجد النبوي والمناطق الحيوية

4- رفع مستوى السلامة وخفض الازدحام المروري