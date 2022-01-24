شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون طالبوا بتعزيرهم.. الإطاحة بمرتكبي حادث دهس «مصلي الفجر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الإثنين، من تحديد هوية والقبض على شخصين قاما بالاعتداء على أحد المارة وسلبه ما بحوزته، بعد دهسه بالمركبة.

وكان الفيديو الذي انتشر للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة غضب بين الجميع مطالبين رجل الأمن بسرعة ضبطهم وتعزيرهم.

وصَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو في حادثة اعتداء على أحد المارة وسلبه ما بحوزته بعد دهسه بمركبة مسروقة (تم استردادها)، والقبض عليهما، وهما مواطنان.

كما تبين من إجراءات الاستدلال أنهما ارتكبا حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

يذكر أنه انتشر أمس مقطع فيديو مروع تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل، والذي يظهر دهس رجل، عقب خروجه من صلاة الفجر.

وبحسب ما تم تداوله، فقد خرج الرجل من صلاة الفجر يمشي على قدميه، حيث تفاجأ بسيارة صدمته، و فيها لصان نزلا إليه وانتزعا منه كل شيء معه.

كما تم التداول أن الواقعة تمت يوم الخميس الماضي، حيث أظهر الفيديو الرجل يسير في الشارع بعد خروجه من المسجد، لتصدمه السيارة من الخلف.

بينما قام أحد اللصين بتكبيل الضحية والآخر بالاستيلاء على ما بحوزته من أموال.