شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يتوقع تساقط الثلوج على هذه المناطق مساء الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي فرصة تساقط الثلوج مساء الأربعاء شمال تبوك وعلقان والظهر.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن فاته حضور التساقط الثلجي الأسبوع الماضي

هناك فرصة لتساقط الثلوج واكتساء ثلجي لا بأس به بإذن الله وذلك مساء الأربعاء ٢٣-٦-١٤٤٣هـ، شمال تبوك والتي من المتوقع أن تشهد تساقط الثلوج بكثافة.

وأضاف الحربي “تشمل الحالة أيضا كل من علقان والظهر، كما يتوقع تساقط ثلجي على الزيته وجبال اللوز”.