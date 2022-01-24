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شكرا لقرائتكم خبر عن «الحربي» يتوقع تساقط الثلوج على هذه المناطق مساء الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ سامي الحربي فرصة تساقط الثلوج مساء الأربعاء شمال تبوك وعلقان والظهر.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لمن فاته حضور التساقط الثلجي الأسبوع الماضي
هناك فرصة لتساقط الثلوج واكتساء ثلجي لا بأس به بإذن الله وذلك مساء الأربعاء ٢٣-٦-١٤٤٣هـ، شمال تبوك والتي من المتوقع أن تشهد تساقط الثلوج بكثافة.
وأضاف الحربي “تشمل الحالة أيضا كل من علقان والظهر، كما يتوقع تساقط ثلجي على الزيته وجبال اللوز”.
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