شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن للمتعافي من كورونا الحصول على الجرعة التنشيطية؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة فيروس كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “أصبت بكورونا الآن بعد التعافي هل اقدر أخذ الجرعة الثالثة؟

وردت الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة_937″، بقولها إنه “حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة فيروس كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة”.

وأضافت وزارة الصحة، أن تلقي الجرعة، يكون بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وذلك للفئة العمرية 16 سنة فأكثر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (4838) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالة وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (6296) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (606,130) حالة ولله الحمد.