شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حجز الفنادق والمواصلات عبر تطبيق «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت وزارة الحج والعمرة، على سؤال شائع، حول إمكانية حجز الفنادق والمواصلات وبعض الخدمات المهمة عن طريق تطبيق (اعتمرنا).

وأوضحت “الحج والعمرة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن حجز الفنادق عن طريق الضغط على (حجز خدمة)، بعدها ستظهر قائمة بجميع المنصات المعتمدة والمرتبطة مع محرك الحجز المركزي (مقام).

وأضافت أنه من خلال تلك المنصات يمكن حجز الخدمات التي يرغب فيها المعتمر، خلال رحلته إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مثل الفنادق والمواصلات والخدمات الأرضية وغيرها.