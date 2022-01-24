الكويت تفرض رسوما مالية لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، اليوم الإثنين، على قرار تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، مقابل دفع رسوم مالية بقيمة 250 دينارا (800 دولار)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي.

