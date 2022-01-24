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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تفرض رسوما مالية لتجديد إقامة الوافدين فوق 60 عاما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 يناير 2022
الخليج 365- متابعات
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، اليوم الإثنين، على قرار تجديد إقامات الوافدين الذين بلغوا 60 عاما فما فوق، من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، مقابل دفع رسوم مالية بقيمة 250 دينارا (800 دولار)، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها: إن ”الشركات ستلزم بدفع قيمة الرسوم الجديدة للعمالة المسجلة على ملفاتها سواء التأمين الصحي أو تجديد إذن العمل، وفقا لقانون العمل“.