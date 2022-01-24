التحالف العربى: مقتل 50 إرهابيا وتدمير 9 آليات عسكرية بمحافظتى مأرب والبيضاء باليمن

وقال التحالف في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الإثنين، إنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن التحالف العربي أعلن، أمس، مقتل أكثر من 90 حوثيًا، وتدمير 8 آليات عسكرية، خلال عمليات استهداف ضد جماعة الحوثى في مأرب والبيضاء.