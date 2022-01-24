السعودية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للسلوك العدوانى الحوثي

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولى بالتحرك لوضع حد للسلوك العدوانى للعناصر الحوثية فى اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - أن المملكة العربية السعودية تندد بالهجمات الحوثية المتكررة على المناطق المدنية.. مشددة على ضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد لعداون عناصر الحوثي.

وأدانت الخارجية الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات وممرات الملاحة الدولية.. مؤكدة أن إصرار الحوثيين على تكرار الهجمات يعد تحديا للمجتمع الدولي.

يذكر أن الدفاعات السعودية دمرت، في وقت سابق اليوم، صاروخا باليستيا أطلق باتجاه محافظة ظهران الجنوب.. فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه أراضيها.