شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الأمني مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وآفاق توسعة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى خلال اللقاء – بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية - حرص بغداد على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الأمني ضمن أطر المشورة والتمكين والدعم الاستخباري، والحفاظ على سيادة العراق.

من جانبه أكد السفير الأمريكي تولر، دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الأمن والاستقرار محليا وإقليميا، وكذلك تأييدها سعي الحكومة العراقية في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على فرص التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد العراقي.