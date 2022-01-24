شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين إطلاق الحوثيين صاروخين باتجاه الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين، إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين صباح اليوم الاثنين، باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمّ اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفيرهيثم أبو الفول وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق .

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه أراضيها.

وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.