شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من “الصحة” بشأن موعد تغير حالة التحصين في “توكلنا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أنه اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2022، ستتغير حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية.

وأضافت الوزارة، أن حالة التحصين لا تتغير في حال كانت المدة أقل من 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (4838) إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي (6296) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (705) حالات، وتسجيل حالتي وفاة.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (657192) إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (606130) حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8922) حالة – يرحمهم الله جميعًا-.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.