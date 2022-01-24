شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مجندين عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة فى كركوك شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، بمقتل 3 مجندين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم فى محافظة كركوك شمالى البلاد .

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن المصدر - الذى لم تسمه - القول: إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى استهدفت دورية للجيش الفرقة الثامنة، فى أثناء تنفيذها واجب استطلاع فى منطقة وادى الشاى بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 مجندين". يأتى هذا في الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (19) متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابي، وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة فى بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، انه "ضمن خطط قيادة عمليات بغداد فى مواصلة عمليات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون بإسناد ودعم الوكالات والاجهزة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات: تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4/1) ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها من القاء القبض على (14) متهما وفق لمواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد " .