شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 19 متهما بينهم "إرهابى" فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (19) متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابي، وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - انه "ضمن خطط قيادة عمليات بغداد في مواصلة عمليات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وملاحقة العناصر الارهابية والخارجين على القانون بإسناد ودعم الوكالات والاجهزة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم الاستخبارات: تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4/1) ارهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمكنت باقي قطعات الفرقة ذاتها من القاء القبض على (14) متهما وفق لمواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة شرقي العاصمة بغداد " .

وأضاف أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت ومن خلال واجبات البحث والتفتيش بمناطق (حي الحسين، الري العشوائيات، الطائي ، شاطئ التاجي الشمالي، كفاءات شهداء السيدية) ضمن جانب الكرخ من القاء القبض على (4) متهمين وفقا لمواد قانونية مختلفة وضبط الاسلحة والاعتدة .