شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم الإثنين، الهجمات الغادرة التي شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عدوان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين، وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار الحوثيين في اعتداءاتها الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.