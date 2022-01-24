شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن وجود ثغرات في منتجات “ميكروسوفت” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذير عالي الخطورة، بشأن عدة منتجات لـ «Microsoft» موصيا بتحديث المنتجات المتأثرة. وأوضح أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، بجانب هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks) ولفت إلى أن Microsoft أصدرت عدة تحديثات لمعالجة تلك الثغرات في عدد من المنتجات.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن وجود ثغرات في منتجات “ميكروسوفت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.