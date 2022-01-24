شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: شمول الأعمار من 18 سنة فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، شمول الأعمار من 18 عاماً فأكثر بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة العلمية الاستشارية للبرنامج الموسع للتحصين فى العراق أوضحت أن قرار الوزارة جاء بغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات وحمايتهم من متحورات كورونا وبضمنها اوميكرون . وسجل العراق أمس الأحد، 4931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة فى حين تماثل 2000 شخص للشفاء، كما تلقى 37 ألفا و 428 شخصا اللقاح أمس الأحد .

وفى وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أن ما لا يقل عن 30% من الإصابات المسجلة فى البلاد هى إصابات بمتحور "أوميكرون ".

وشدد المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - على أن الوضع الوبائى يزداد خطراً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والتلقيح، مع سرعة انتشار متحور أوميكرون فى أغلب دول العالم، محذرا من تبعات خطورة الوضع الوبائى.