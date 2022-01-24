أمين التعاون الخليجى يدين إطلاق "الحوثى" صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، إطلاق عناصر الحوثى الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الحجرف قوله: إن "استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها عناصر الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن"، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه عناصر الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الأمين العام بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.