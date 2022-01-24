العراق: مقتل 4 إرهابيين من داعش إثر ضربات جوية والقبض على 7 آخرين بصلاح الدين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الاثنين، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، إثر 4 ضربات جوية نفذتها القوات الجوية بواسطة طائرات F-16 على شرقى جبال مكحول ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن ذلك يأتي استكمالًا للعملية التي نفذت في جنوب قضاء الحضر وأسفرت عن مقتل قياديين اثنين من داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين، وإرهابي ثالث كان معهم في العجلة التي كانوا يستقلونها، متعهدا لأبناء الشعب العراقي بالاستمرار في دك أوكار الإرهاب والقصاص ممن تسول لهم أنفسهم العبث بأمن واستقرار البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوبين للقضاء من ضمنهم امرأة وفق مذكرات قضائية في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد في العراق، مضيفة أن الإرهابيين تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.