رئيس وزراء العراق: تطوير الأداء القضائى عنصر أساس فى مسيرة الإصلاح

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون.

وقال الكاظمي - في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - "في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها".



وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الأحد، أنه سيتم مواصلة تحصين المقرات الأمنية للتصدي لمحاولات الخلايا الإرهابية.



وقال عناد - في تغريدة له على "تويتر" أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه أجرى زيارة تفقدية لقاطع عمليات لواء المشاة الثاني الفرقة الأولى في ديالى بدءا من مقر السرية التي تعرضت إحدى نقاطها لحادث إرهابي يوم الجمعة الماضية، مشيرا إلى أنه أطلع على مواقع انتشار نقاط المراقبة وعلى كيفية حدوث الخرق الأمني وإحالة المقصرين الى التحقيق.



وكانت قيادة عمليات ديالى قد أعلنت، الجمعة الماضية، مقتل 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، في هجوم إرهابي من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.