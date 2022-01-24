شكرا لقرائتكم خبر عن طيارون روس وسوريون يقومون بدوريات جوية مشتركة فوق مرتفعات الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن طيارين روس وسوريين أجروا دورية جوية مشتركة على طول مرتفعات الجولان ونهر الفرات.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الاثنين، أن "مسار المهمة يمتد على طول مرتفعات الجولان على طول الحدود الجنوبية ونهر الفرات وفوق شمال سوريا".

وأضافت الوزارة أن "الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم الجوية فيما أقلع السوريون من مطاري سيكال وضمير خارج دمشق".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تضمنت المهمة طائرات روسية من طراز "سو 34" و"سو 35" وطائرة الإنذار المبكر والسيطرة "إيه 50"، بالإضافة إلى طائرات "ميج 23" و"ميج 29" السورية.

وأوضح البيان أنه "خلال مهمة الدورية، سيطر طيارون سوريون على الأجواء ووفروا غطاء مقاتلا، فيما مارست أطقم روسية هجمات على أهداف برية".

وقالت الوزارة إن الطيارين نفذوا ضربات جوية على أهداف جوية وبرية في ميدان تدريب بوسط سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "الطيارين في البلدين طوروا مهارات التعاون في مختلف المواقف. وهذا النوع من المهام المشتركة سيجري الآن على أساس منتظم".