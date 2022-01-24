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رئيس "النواب الليبى" يبحث مع المستشارة الأممية مستجدات العملية الانتخابية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه جرى مناقشة سبل حل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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