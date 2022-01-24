شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب الليبى" يبحث مع المستشارة الأممية مستجدات العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني وليامز، المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.