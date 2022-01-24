شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة: ندين هجمات الحوثيين على الإمارات ونؤيد إجراءات حماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة عن إدانة بلاده الكاملة لهجمات الحوثيين على أبوظبي.

وشدد السفير الأردني أن بلاده تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، معربا عن تأييد بلاده الكامل لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات من شأنها حماية أمنها.

جاءت كلمة العضايلة خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذى عقد اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة برئاسة دولة الكويت، الرئيس الحالي للمجلس.