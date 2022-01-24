شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات وبارد بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قالت هيئة إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى طقس بارد وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من المنطقة الوسطى

وأوضحت أن الرياح سطحية شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

فيما بينت أن ارتفاع الموج يكون من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إنه الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:34 والمد الثاني عند الساعة 49:05 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 51:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:59 والمد الثاني عند الساعة 56:01 والجزر الاول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 22 16 85 35 دبي 22 15 85 40 الشارقة 23 14 85 40 عجمان 23 14 85 35 أم القيوين 23 12 85 40 رأس الخيمة 23 14 90 35 الفجيرة 24 16 80 40 العين 23 13 85 35 ليوا 22 10 90 30 الرويس 21 12 85 35 السلع 20 11 85 40 دلما 20 13 85 50 طنب الكبرى 21 15 80 45 طنب الصغرى 21 15 80 45 أبو موسى 21 15 80 40 - مل -

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون بارد والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة ، ليلًا

أما نهارًا فهو مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ، و درجة الحرارة الصغرى: 07 °ﻡ

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبيا ويكون معتدل خلال النهار.

وأوضحت الإدارة التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، أن حالة الرياح متقلبة الاتجاه، سرعتها من 5 إلى 10 عقدات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين الكرام وخاصة مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر اثناء التقلبات الجوية، كما تنصحهم بمتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية عبر القنوات الرسمية المتعددة.