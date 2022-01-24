شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإماراتية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثى على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما "جماعة الحوثي" تجاه الدولة، وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.