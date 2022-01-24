شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، هاتفيا الأحد، مع رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، النعم ميارة، سبل تعزيز أوجه التعاون، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين وتعاونهما في العديد من المجالات.

وتناول الاتصال - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وجدد رئيس مجلس المستشارين الدعوة لصقر غباش لحضور المؤتمر القادم لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المزمع عقدة في مدينة الرباط مطلع مارس المقبل، كما قدم غباش دعوة رسمية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية لزيارة دولة الإمارات.

وأعرب غباش عن اعتزازه بدعوته لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى مؤكدا أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية في جميع المجالات بما يكفل التنسيق والتشاور في كل ما يكفل الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والأفريقية ولعب دور جسر للتواصل بين المنطقتين، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.