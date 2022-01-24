شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تؤكد دعمها جهود تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة السودان دعم أي جهد يمكن أن يساعد في تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة أو أي جهود أخرى تهدف لتحقيق السلام في جنوب السودان، وأنها لا تنوي فتح منبر جديد لمفاوضات السلام أو تقديم أي مقترحات أو خطط للأطراف حاليا في الخرطوم فيما يتعلق بالمباحثات الجارية.