شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تؤكد دعمها جهود تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت حكومة السودان دعم أي جهد يمكن أن يساعد في تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة أو أي جهود أخرى تهدف لتحقيق السلام في جنوب السودان، وأنها لا تنوي فتح منبر جديد لمفاوضات السلام أو تقديم أي مقترحات أو خطط للأطراف حاليا في الخرطوم فيما يتعلق بالمباحثات الجارية.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الأحد/ - عن شكرها وتقديرها لوفدي حكومة جمهورية جنوب السودان وفصيل الجيش الشعبي المعارض (فصيل المقينص) على اختيارهما الخرطوم لعقد مباحثات من أجل التوصل إلى السلام بينهما بمبادرة خالصة منهما وليس استجابة لدعوات في هذا الصدد من أي كيان آخر.
وشددت حكومة السودان على موقفها الثابت المتعلق بعملية السلام في جمهورية جنوب السودان والداعم لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة نصا و روحا.
ودعت جميع الأطراف للالتزام بالاتفاقية في كل جوانبها، ورحبت بجهود الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام في جنوب السودان من خلال دعمها لاتفاقية السلام المنشطة أو عبر أي مبادرة أخرى مثل مبادرة روما لسلام جنوب السودان.