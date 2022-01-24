شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنفى وجود حظر جزئى أو كلى للتجول للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح، الأنباء المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حظر جزئي أو كلي للتجول في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وأكد السائح - في تصريح الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أنه لا توجد نية لإيقاف الدراسة حتى الآن، مضيفاً أن إيقاف الدراسة يعتمد على تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، قد أعلن الجمعة الماضية، عن دخول الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، وذلك بعد انتشار الفيروس المتحور أوميكرون.