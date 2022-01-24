شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى بفيروس بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام وزارة الصحة لشئون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهوارى بفيروس كورونا، اليوم الأحد.

وقال الشبول في حديث لـ"عمون"، إن الفحص الدورى الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن "الوزير لا يعاني من أي أعراض".

وأكد أن "الوزارة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير"، مبينا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى.