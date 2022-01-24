شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عدد من الدول العربية، الأحد، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4535 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتعافي 5072 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 652 ألفا و354 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و920 حالة، والشفاء إلى 599 ألفا و834 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 3162 إصابة جديدة، و3328 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 299 ألفا و128 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1399 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2281 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 405 آلاف و425 حالة، وتعافي 567 حالة بإجمالي 388 ألفا و96 حالة، ووفاة 14 حالة بإجمالي 5 آلاف و921 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 2813 إصابة جديدة بإجمالي 825 ألفا و699 حالة، ووفاة 3 حالات ليبلغ عدد الوفيات 2214 حالة، وتماثل ‌1028 حالة جديدة بإجمالي 768 ألفا و343 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4931 إصابة جديدة، و4 وفيات، وتماثل 2000 شخص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و154 ألفا و237 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و287 حالة، والشفاء إلى مليونين و78 ألفا و422 حالة.