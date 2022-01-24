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وزير الخارجية السعودى يبحث مع المستشار السابق لألمانيا العلاقات بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع المستشار السابق لألمانيا جيرهارد شرودر، العلاقات التاريخية والمميزة بين المملكة وألمانيا.

 

واستعرض الأمير فيصل - في مقر الوزارة بالرياض - تطور العلاقات بين المملكة وألمانيا في العديد من المجالات المختلفة بما ينعكس على تعزيز التنسيق المشترك لخدمة البلدين والشعبين، حسبما ذكرت قناة () الإخبارية.

 

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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