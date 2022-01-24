شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع المستشار السابق لألمانيا العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع المستشار السابق لألمانيا جيرهارد شرودر، العلاقات التاريخية والمميزة بين المملكة وألمانيا.

واستعرض الأمير فيصل - في مقر الوزارة بالرياض - تطور العلاقات بين المملكة وألمانيا في العديد من المجالات المختلفة بما ينعكس على تعزيز التنسيق المشترك لخدمة البلدين والشعبين، حسبما ذكرت قناة (السعودية) الإخبارية.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.