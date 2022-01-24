شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "المجلس الرئاسى" الليبى: نحتاج لتغيير شامل وعادل وسريع عبر الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، أن ليبيا تحتاج إلى تغيير شامل وعادل وآمن وسريع.

وقال:إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر انتخاب أول رئيس في ليبيا وأنه لا يريد التغيير عبر العنف وفرض السلطة بالقوة بل يريدها عبر الانتخاب التي يعبر فيها المواطن بإرادته الحرة ليختار السلطة التي تحكمه.

وشدد اللافي - في كلمة فى المؤتمر الليبي لدعم الدستور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- على ضرورة الاتفاق على توفير عدة عوامل لاحداث التغيير، أولها: دستور يستفتي عليه الشعب ليكون الإطار الشامل لكافة القوانين، يصف حدود الصلاحيات والمدد الممنوحة للسلطات.

وأضاف: إننا نحتاج توفير الحد الأدنى من الجانب الأمني الذي يضمن للناخب والمترشح العمل بحرية التنافس بشرف ويحمي البلاد من الارتدادات ما بعد الانتخابات، وكذلك وجود ميثاق وطني تصدره السلطة التشريعية كوثيقة دستورية يتعهد فيها الجميع بصون أمن الوطن واحترام سلطته، وقبول نتائج التنافس الشريف، والمصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار.

ولفت اللافي إلى أنه بعد عقد من الخلافات والحروب تبين أنه لا يمكن لأحد أن يفرض إرادته على كافة الليبيين دون مشاركتهم واحتوائهم.. مؤكدا ضرورة عمل الجميع للاتفاق على كيفية الاستفتاء على الدستور من أجل الانطلاق نحو مستقبل مشرق.