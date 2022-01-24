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التحالف العربي: نتابع نشاطا عدائيا باستخدام مسيرات انطلقت من الجوف اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية ، متابعته نشاطا عدائيا للمليشيا الحوثية باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلي أنه يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد. 

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة " الإخبارية" السعودية اليوم /الأحد/ - إنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية وفقا للقانون الدولي والإنساني لحماية المدنيين . 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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