شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: نتابع نشاطا عدائيا باستخدام مسيرات انطلقت من الجوف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، متابعته نشاطا عدائيا للمليشيا الحوثية باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلي أنه يتم التحضير لعملية عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد.