شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية" تقدم 32 ألفا و775 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم /الأحد/، تقديم 32 ألفا و775 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 23 مليونا و313 ألفا و672 جرعة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.