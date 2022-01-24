شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو مجلس الأمن للقيام بدوره فى حفظ السلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير مهند العلكوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن بلاده تدين أى إساءات للرموز والشرعيات العربية أيا كان مصدر تلك الإساءات.

ودعا العلكوك، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة ولانهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا.

وأضاف العلكوك أن بلاده شاركت فى الاجتماع الذى انعقد اليوم بالجامعة العربية، بتوجيهات الرئاسة الفلسطينية التزاما باهتمامها الكبير بكافة القضايا العربية المرتبطة بالامن القومي العربي.