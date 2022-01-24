شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لغير «المحصن» الدخول لمقرات الأحوال المدنية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية تلقي جرعتي اللقاح والتحصين للدخول لمكاتب الأحوال المدنية، وذلك ضمن الاشتراطات والإجراءات للوقاية من كورونا والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالا قال فيه: “تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح وأصبت بكورونا والحمد لله تعافيت من المرض، ومنذ أيام حجزت موعد للأحوال المدنية لتجديد الهوية وعند الوصول اشترطوا الدخول للمحصن؟ ماذا أفعل؟.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “لا يمكن الدخول حسب التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية إلا للمحصن بجرعتين فقط، نسعد بخدمتك.

وفي وقت سابق، أعلنت الأحوال المدنية، أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا, ويوم الإثنين في مركز أبو راكه، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، وللرجال في مقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في المدينة العسكرية بخميس مشيط لمدة يومين.

وفي منطقة نجران, تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.